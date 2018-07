L'Espagne, nouveau point d'arrivée des migrants?

A partir du Maroc

"Si vous me demandez quelle est ma plus grande inquiétude actuellement, je dirais l'Espagne ", a-t-il déclaré au journal allemand Welt am Sonntag.

Alors que la route depuis la Libye est rendue de plus en plus difficile par l'augmentation des patrouilles des gardes-côtes libyens, de plus en plus d'émigrants tentent la traversée vers l'Espagne à partir du Maroc.