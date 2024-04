L'Espagne va mettre fin aux "visas dorés" pour freiner la spéculation immobilière

Le gouvernement va "supprimer l'octroi des 'golden visas' permettant d' obtenir un titre de séjour lorsque plus d'un demi-million d'euros sont investis dans l'immobilier ", a déclaré le dirigeant socialiste lors d'un déplacement près de Séville (sud). Cette suppression, qui sera validée mardi en Conseil des ministres, permettra de lutter contre "l'investissement spéculatif" dont souffrent "beaucoup de jeunes et de familles", aujourd'hui incapables d'accéder à un logement, a-t-il poursuivi.

Le marché du logement (trop) tendu

Les visas dorés permettent aux ressortissants non européens d'obtenir un permis de résidence et de travail de trois ans, à condition d'investir au moins 500.000 euros dans une entreprise ou dans un bien immobilier espagnol. Ils ont été introduits en 2013 par le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy qui souhaitait relancer les investissements dans le pays, en plein marasme économique provoqué par la crise financière et immobilière.