L'Etna entre en éruption, fermeture de l'aéroport de Catane

L'Etna est entré en éruption ce lundi, crachant une épaisse colonne de cendres dans le ciel et provoquant la fermeture de l'aéroport de Catane, sur la côte orientale de Sicile. Quelque 130 secousses ont été enregistrées sur le site du volcan le plus haut (3.330 m) et le plus actif d'Europe depuis 9h, a précisé l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie.