L'Etna fait trembler la Sicile

L'Etna est entré en éruption à la veille de Noël. Le regain d'activité du plus grand volcan d'Europe, qui culmine à 3.300 mètres d'altitude dans le nord-est de la Sicile, a provoqué plusieurs tremblements de terre. L'une des secousses a été particulièrement forte. Elle atteint 4,8 sur l'échelle de Richter , dans la nuit de mardi à mercredi. L'éruption s'était produite lundi sur le flanc latéral de l'Etna, une première depuis dix ans. Au moins dix personnes ont été blessées, touchées par des débris. "On ne décompte heureusement aucun mort", a commenté le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini.

La forte secousse a eu lieu au sud-est du volcan, à 5 kilomètres de la mer, où sont situées des petites communes agricoles et viticoles. Des dizaines de familles ont passé la nuit dans la rue par précaution. Six localités ont subi la plupart des dommages matériels.

Les médias locaux et les images postées sur les réseaux sociaux montrent des bâtiments endommagés près de Catane , ville de l'est de la Sicile comptant 300.000 habitants. L'aéroport de Catane n'a pas imposé de restrictions particulières en termes de trafic aérien, alors qu'il invitait les voyageurs à se présenter bien à l'avance après l'éruption de lundi. L'autoroute qui relie Catane à Messine a, elle, été fermée par endroits car les autorités craignent que les voies n'aient été endommagées par le séisme.

Le Stromboli placé sous surveillance aussi

Les habitants de l'est de l'île italienne sont habitués à vivre avec les colères de "Mamma Etna". Ce volcan est l'un des volcans les plus actifs au monde et les éruptions, petites ou importantes, sont fréquentes. Sa dernière phase éruptive remonte au printemps 2017 et la dernière grosse éruption à l'hiver 2008/2009.