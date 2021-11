L'Eurogroupe redoute une inflation "un peu plus persistante" que prévu

Les ministres des Finances de la zone euro craignent une persistance de la tendance inflationniste liée à la reprise économique et à la hausse des prix de l'énergie.

Les 19 ministres des Finances de la zone euro, réunis lundi à Bruxelles, ont discuté de la flambée des prix à la consommation, de plus en plus inquiétante, et de son impact sur les salaires. Ces derniers mois, la hausse des prix s'est accélérée, l'inflation atteignant 4,1% en octobre. Les grands argentiers européens craignent que cette tendance persiste, au point de provoquer une augmentation des salaires qui alimenterait la spirale inflationniste.