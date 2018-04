L'Europe a accordé l'asile à 538.000 réfugiés en 2017

Après l'Allemagne, où 325.370 demandes ont abouti, on trouve la France (40.575) et l'Italie (35.130) dans le classement des pays européens ayant rendu une décision positive pour les demandeurs d'asile. La Belgique a accordé l'asile à un peu moins de 13.000 personnes. A l'échelle européenne, plus d'un tiers des bénéficiaires étaient des Syriens.

Les Etats membres de l'Union européenne ont accordé l'asile à 538.120 réfugiés en 2017. Avec 325.370 dossiers acceptés, l'Allemagne est de loin le pays ayant fourni l'effort le plus important. A l'inverse, la Slovaquie a rendu 60 décisions positives et ferme la marche au classement des Etats membres ayant accordé en 2017 leur protection aux demandeurs d'asile.

En 2017, plus de 970.000 décisions de première instance concernant des demandes d’asile ont été prises dans les États membres de l’UE et 266.000 décisions définitives à la suite d'un recours. En première instance, près de 443.000 personnes se sont vu reconnaître un statut protecteur, tandis que 95.000 personnes supplémentaires ont bénéficié d’un statut protecteur en appel.

En plus des chiffres absolus, Eurostat, l'institut européen des statistiques, a également publié "un classement par million d'habitants", ce qui permet de mieux comparer l'action des différents pays. Si on rapporte donc ces chiffres à la population des pays d'accueil, l'Allemagne, avec 3.945 demandeurs d'asile pour un million d'habitants, est toujours en tête du classement. Elle est suivie de l'Autriche (3.865) et de la Suède (3.125), alors que la moyenne de l'UE se situe à 1.050 demandeurs d'asile pour un million d'habitants. Slovaquie (10), République tchèque (15) et Pologne (15) sont loin derrière (voir tableau ci-dessous).