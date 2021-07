L'Europe a des doutes sur le plan de relance hongrois

Violations de l'État de droit

Indépendamment des soupçons de corruption, les relations entre la Hongrie et l'UE sont de plus en plus tendues en raison des décisions "illibérales" prises par la Hongrie. Le gouvernement de Viktor Orban a adopté ces dernières années plusieurs législations considérées comme violant l'État de droit et les valeurs européennes. Qu'il s'agisse d'atteintes à l'indépendance de la justice et à la liberté de la presse ou aux droits des minorités, ces mesures ont valu à la Hongrie une procédure en violation de l'État de droit (article 7 du Traité) qui pourrait conduire à la suspension de son droit de vote au Conseil européen.