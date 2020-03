L'Europe a du mal à se coordonner face au coronavirus

Les États européens réagissent dans le désordre depuis plusieurs jours, un grand nombre d'entre eux fermant leurs frontières au risque de causer une pénurie de matériel médical et de mettre en danger le marché intérieur.

Plusieurs pays ont imposé des restrictions à leurs frontières , menaçant le marché intérieur et l’approvisionnement en équipements médicaux des zones les plus touchées.

En quelques jours, l’Autriche, la Hongrie et la Slovénie ont instauré des contrôles à leur frontière avec l’Italie. L’Espagne, l’Estonie, la République tchèque et la Slovaquie ont fermé totalement leurs frontières.

L’Allemagne, effectuant un revirement majeur, a fermé ses frontières avec la France, l’Autriche, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse. Seuls les travailleurs transfrontaliers et les marchandises sont autorisés à circuler.

L'Europe est devenue l'épicentre de la pandémie. On dénombrait ce 16 mars 51.771 cas d'infection, dont près de la moitié en Italie (23.980), et 2.316 morts. L'UE anticipe désormais une récession entre 2 et 2,5% du PIB.