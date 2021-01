L'Europe a reçu "moins de vaccins" qu'elle le souhaitait...

Les chiffres de distribution du vaccin continuent à être inégaux en Europe. Certains pays comme le Danemark ont injecté plus de 2 millions de doses du vaccin de Pfizer/BioNTech depuis le 27 décembre , alors que la Belgique avoisine les 30.000 injections. Les députés européens inquiets de cette situation ont entendu ce mardi Sandra Gallina, la directrice générale de la Santé à la Commission européenne. C'est elle qui a piloté la négociation d'une commande de 2,3 milliards de vaccins auprès de six laboratoires pour 450 millions d'Européens .

La directrice générale a tenté de rassurer sur les questions de transparence , en confirmant que le contrat d'achat avec le laboratoire allemand CureVac pouvait être consulté par les eurodéputés durant les 3 prochains jours . Mais les conditions de consultations sont très rigoureuses. Les députés ne pourront faire de copie et en s'engageront à ne pas en divulguer le contenu. En outre, les principaux contrats d'achats, ceux conclus avec Pfizer/BioNTech et Moderna, ne sont toujours pas accessibles .

Les États responsables des commandes

"Un élément demeure dissimulé, il s'agit du processus de livraison, les quantités de vaccins, mais aussi les délais de livraison pour les vaccins de Pfizer et Moderna. Avez-vous une chronologie par pays et par semaine? Si oui, pourquoi ne pas la divulguer?", a interrogé Pascal Canfin (Renew Europe), le président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen.