L'Europe a un plan pour sécuriser son accès aux matières premières

Pour les batteries des voitures électriques comme pour le stockage d'énergie, l'Europe aura besoin jusqu'à 18 fois plus de lithium pour 2030 et jusqu'à 60 fois plus pour 2050.

L'exécutif européen a mis à jour sa liste de ces ressources clés - il y en a trente, quatre de plus que dans la précédente version (2017), dont le lithium, «essentiel pour un glissement vers l’e-mobilité». Pour les batteries des voitures électriques comme pour le stockage d'énergie, l'Europe aura besoin jusqu'à 18 fois plus de lithium pour 2030 et jusqu'à 60 fois plus pour 2050, estime la Commission. Or en l'absence d'investissements significatifs, un "déficit de marché important" pourrait survenir après 2025.