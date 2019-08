L'Europe accroît ses importations de viande de boeuf américain

Les Etats-Unis et l'UE ont conclu un accord qui accroît le quota d'importation de viande de boeuf américain en Europe à 35.000 tonnes par an. Cet accord réduit les risques de guerre commerciale entre les deux zones.

Les Etats-Unis et l’Union européenne ont signé ce vendredi un accord visant à accroître les exportations de bœuf américain en Europe, selon plusieurs sources. Le président Trump devrait annoncer la nouvelle dans le courant de l'après-midi.

Cet accord, conclu en juin dernier dans le plus grand secret, relève les quotas d’entrée de bœuf américain à 35.000 tonnes par an, soit la majeure partie du quota de 45.000 tonnes de bœuf étranger accepté dans l’Union européenne depuis 2009. La viande devra être de qualité et exempte d’hormones, stipulent les parties.