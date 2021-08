L'Europe adopte une ligne dure face aux réfugiés afghans...

Dans une déclaration écrite, les ministres européens se sont engagés à éviter un flux migratoire "incontrôlé" et à accroître l'aide à l'Afghanistan et aux pays voisins accueillant les réfugiés .

Les dirigeants assurent aussi que les rapatriements d'Européens et de collaborateurs afghans en danger se poursuivront. "Un travail intensif est en cours pour identifier des solutions ciblées pour les cas spécifiques restants de personnes à risque en Afghanistan", indiquent-ils. "Les personnes sur place sont terrorisées, et elles savent ce dont les talibans sont capables, c'est la raison pour laquelle nous essayons d'évacuer les personnes les plus vulnérables", en particulier "les femmes et les enfants", a précisé la commissaire suédoise.