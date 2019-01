L'Europe ambitionne une mission lunaire d'ici 2025

Une telle mission pourrait s’appuyer sur le nouveau lanceur dont l’Europe s’apprête à se doter à partir de 2020: la fusée Ariane 6 effectuera à cette date son premier vol, et remplacera au-delà de 2023 l’actuelle Ariane 5 à l’issue d’une période de transition. Selon Roussel, Ariane 6, dans sa version la plus puissante, est capable d’emmener jusqu’à 8,5 tonnes en orbite cislunaire.

L’objectif de cette mission serait l’exploitation du régolithe, un minerai duquel il est possible d’extraire eau et oxygène, permettant d’envisager une présence humaine autonome sur la Lune et aussi de produire le carburant nécessaire à des missions d’exploration plus lointaine. La cible principale des chercheurs reste toutefois d’arriver à exploiter l’eau enfermée dans la glace des pôles de la Lune: elle pourrait être séparée en hydrogène et en oxygène, deux gaz qui, mélangés, peuvent alimenter le moteur des fusées.