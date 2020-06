L'Europe appelle à une alliance mondiale pour un vaccin contre le Covid-19

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut un accès "universel et abordable" au vaccin contre le Covid-19.

La Commission européenne prévoit des achats groupés entre États qui permettraient de rendre disponible "des millions, voire des milliards de doses" dans les délais les plus brefs.

Alors que les États-Unis, la Russie et la Chine sont lancés dans une course au vaccin contre le Covid-19, l'Union européenne lance un appel à créer une alliance mondiale pour développer et acheter ce vaccin.

"Nos économies ne pourront accélérer et nos vies ne redeviendront pas normales tant que nous n'aurons pas un vaccin efficace et sûr contre le coronavirus." Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté ce mercredi la stratégie européenne pour accélérer la mise au point, la fabrication et le déploiement d'un vaccin contre le coronavirus. "Nos économies ne pourront pas accélérer et nos vies ne redeviendront pas normales tant que nous n'aurons pas un vaccin efficace et sûr contre ce virus", a-t-elle dit. "Dans la lutte contre cette pandémie, chaque jour compte."

INTERVIEW de Michel Goldman | "On a besoin de deux armes, le vaccin et le traitement"

Ce plan, proposé vendredi dernier aux 27 ministres européens de la Santé, vise à réaliser des "achats groupés" et "avancés" entre États européens auprès des entreprises pharmaceutiques détenant un candidat vaccin prometteur. L'UE s'engagerait à acheter ce vaccin si les essais cliniques sont concluants.

L'objectif est de fabriquer de front "des millions, voire des milliards, de doses d'un vaccin concluant", précise la Commission. Celle-ci financerait une partie des coûts initiaux à partir du fonds européen d'aide d'urgence, qui se monte à environ 2,7 milliards d'euros.

Cette stratégie permettrait de partager les risques avec les entreprises pharmaceutiques, tout en évitant qu'une "concurrence ne se développe entre les États", a précisé Ursula von der Leyen. L'opération permettrait ainsi de mettre à disposition un vaccin dans "un délai de 12 à 18 mois, si ce n'est plus tôt", affirme-t-elle.

Quatre États déjà alliés

Quatre États européens, la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, se sont déjà lancés dans une initiative commune avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pour la livraison de 300 millions de doses d'un vaccin. La firme britannique estime qu'elle pourrait aboutir à un vaccin fiable d'ici l'automne. Une partie de la production serait assurée en Belgique par Novasep, partenaire d'AstraZeneca.

Pour la Commission, cette initiative n'empiète en rien sur sa stratégie européenne. Au contraire, elle y voit "une étape importante sur la voie d'une action conjointe des États membres".

Conférence mondiale des donateurs

Selon l'OMS, 116 vaccins sont en cours de développement dans le monde, dont une dizaine font l'objet de tests cliniques. Aucune réelle coordination n'existe à ce jour, les États cherchant à réserver la priorité du vaccin à leur population. L'exécutif européen craint que cette course n'augmente son prix et le rende indisponible pour les pays les plus en difficulté.

Lire aussi | Von der Leyen met le paquet sur les subsides pour relancer l'économie

"Quand on lutte contre une pandémie, il n'y a pas de place pour le 'moi d'abord'." Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

La présidente de la Commission a invité les dirigeants à participer à un sommet mondial, qui se tiendra le 27 juin prochain. Ce sera la deuxième étape d'une conférence des donateurs, organisée le 4 mai, ayant permis de réunir près de 10 milliards d'euros. "Nous travaillons à des réservations à l'avance pour les pays à revenus faibles et intermédiaires, les pays à revenus élevés agiraient comme un groupe uni d'acheteurs internationaux", a dit Ursula von der Leyen. "Quand on lutte contre une pandémie, il n'y a pas de place pour le 'moi d'abord'. Nos économies sont liées avec le reste du monde."