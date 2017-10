L'Europe appelle le président catalan à la raison

Le numéro deux du gouvernement espagnol a souligné que l'Espagne vivait l'un de ses "moments les plus difficiles", au cours d'une séance houleuse au Sénat pendant laquelle un élu a crié "Vive la Catalogne libre !".

La vice-présidente du gouvernement, la conservatrice Soraya Saenz de Santamaria, a par ailleurs écarté toute médiation internationale, telle que souhaitée par Puigdemont, pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent Madrid et le gouvernement catalan.

"Il n'y a pas de place pour la médiation entre la légalité et l'illégalité, entre la loi et la désobéissance, entre la démocratie et la tyrannie", s'est-elle exclamée, jugeant que le royaume, plongé sa plus grave crise depuis le rétablissement il y a quarante ans de la démocratie, connaît "l'un des moments les plus importants et les plus difficiles".

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a prévenu qu'en cas de déclaration unilatérale d'indépendance, quelle qu'elle soit, l'Etat riposterait.