L'Europe attend "une position claire" du Royaume-Uni sur le Brexit

Les négociations sur l'accord post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni sont toujours dans l'impasse. Les dirigeants européens réclament à Londres plus de clarté sur ses positions.

Ces négociations sont dans l'impasse, or le temps presse car l'accord de retrait entre en vigueur au 1er janvier prochain . De plus, la Commission européenne a lancé jeudi une procédure d'infraction contre Londres en raison d'une loi britannique allant à l'encontre de l'accord de retrait et, en particulier, de certaines dispositions du protocole sur l'Irlande du Nord.

"Nous voulons un accord, car il vaut mieux avoir un accord quand on est voisins, surtout en période de coronavirus", a déclaré Ursula von der Leyen, lors d'une conférence de presse à la fin du sommet. Mais cet accord, ce ne sera "pas à n'importe quel prix", a-t-elle averti, estimant qu'il est nécessaire de mettre en place "des règles d'équité et de compatibilité dans le marché unique ainsi qu'un mécanisme en vertu duquel on peut résoudre les litiges". "Quant on veut, on peut", a-t-elle insisté.