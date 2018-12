L'Europe bute sur les émissions de ses voitures

Le Parlement européen veut réduire les émissions de CO2 des voitures et camionnettes de 40% entre 2020 et 2030. L'Autriche recale le texte.

Le Parlement européen veut réduire les émissions de CO2 des voitures et camionnettes de 40% entre 2020 et 2030, et encourager une industrie européenne en retard à côté de ses concurrentes asiatiques à opérer une mue rapide vers l’électrisation des véhicules neufs. Mais le Conseil, sous la présidence de l’Autriche, considère l’objectif comme trop ambitieux. Il défend une réduction d’émissions de 35% pour les voitures et de 30% pour les camionnettes.