L'Europe cherche "un nouveau départ" pour sa politique migratoire

Depuis l'incendie du camp de migrants de la Moria (Grèce), qui a jeté sur les routes plus de 12.000 personnes, l'Union européenne a accéléré la réforme de sa politique migratoire , tenue en échec depuis des années par un manque de solidarité entre États. Les ministres européens des Affaires intérieures ont discuté jeudi du Pacte migratoire proposé le 23 septembre par la Commission. Un compromis entre les visions très opposées des États européens, entre solidarité et contrôle accru .

"Cet échange a été long et intense. Je suis impressionné et également optimiste. Tous les États membres pensent qu'un nouveau départ est indispensable dans ce domaine. Mais aucun n'était totalement satisfait", a dit le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer (CSU, centre droit), après la rencontre.

La présidence allemande de l'UE espère conclure "un accord politique en décembre". Le défi le plus important sera de rallier le Parlement européen, qui juge cette réforme insuffisante. Certains députés la trouvent trop dure et doutent de sa capacité à prévenir les catastrophes humanitaires. D'autres souhaitent une position plus ferme contre les entrées illégales.