L'Europe croise le fer pour définir une fois pour toutes l'investissement "vert"

2. Le texte n’est-il pas une déclaration d’intention supplémentaire?

Les banques et les clients ont intérêt à savoir où sont placés leurs fonds. Les citoyens soutiennent ce changement et sont prêts à changer leur comportement en conséquence. Il est important que tous les acteurs financiers accélèrent leurs investissements verts, et ce, dans tous les domaines. Un reporting aura lieu, ce qui implique que quiconque propose des produits durables à ses clients devra respecter Taxonomie. Quel sera son impact réel? C’est encore difficile de le dire, mais ce sera le rôle des superviseurs financiers de contrôler les acteurs impliqués. Un gros travail a été réalisé. Agir pour l’environnement est aussi dans l’intérêt de la finance. Si la crise climatique perdure, les pertes vont s’accumuler et l’instabilité financière va s’aggraver.

3. Quel est le principal point faible de Taxonomie?

J’aurais préféré une taxonomie "brune", qui se serait concentrée sur ce qui n’était pas durable et aurait eu l’avantage de définir clairement le problème: les énergies fossiles. La Commission européenne a préféré opter pour une taxonomie "verte", ce qui ne constitue pas la bonne approche selon moi. On aurait dû être plus conséquent pour frapper l’industrie fossile.