L'Europe désunie face à la crise énergétique

Les ministres européens de l'Énergie, réunis à Luxembourg, n'ont pu s'entendre sur la réponse à la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Les capitales restent divisées sur une reforme, ou non, du marché de l'énergie.

Les ministres de l'Énergie de l'Union européenne (UE) n'ont pas réussi à s'entendre pour trouver une parade à la hausse des prix du gaz, lors d'une réunion exceptionnelle mardi à Luxembourg. Certains pays, comme la France, l'Espagne et la Tchéquie appellent à une réforme du marché de l'énergie, et, en particulier, à une séparation des prix du gaz et de l'électricité sur le marché de gros. Mais ils se heurtent à un groupe de neuf pays du nord de l'Europe qui refusent de réformer le marché.