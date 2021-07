L'Europe dévoile des mesures climatiques ambitieuses

La Commission européenne passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre les changements climatiques. Elle propose son plan "Fit for 55", des mesures pour réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici 2030.

La Commission européenne dévoile ce mercredi son paquet législatif "Fit for 55" ("prêt pour 55"), un ensemble de 12 projets de règlements et de directives visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 en Europe et verdir en profondeur l'économie européenne. L'objectif majeur de ces propositions est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990, afin de lutter contre les changements climatiques.

"A la fin de cette transformation, notre économie sera bien meilleure et nous pourrons maîtriser la crise climatique." Frans Timmermans Vice-président de la Commission européenne

Voici plus d'un an que l'exécutif européen et en particulier son vice-président Frans Timmermans (S&D, PvdA) préparent ces mesures, dont les principaux éléments ont fuité ces derniers jours. Ces propositions seront négociées durant les mois à venir entre la Commission, le Parlement et le Conseil européen. Les débats s'annoncent longs et difficiles.

Pour Frans Timmermans, plus l'UE se fixe des objectifs ambitieux et investit tôt dans les technologies vertes, plus ses entreprises seront compétitives avec le reste du monde. "À la fin de cette transformation, notre économie sera bien meilleure et nous pourrons maîtriser la crise climatique", a-t-il récemment déclaré sur CNN.

55% La Commission européenne propose de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

Les transports impactés

Deux éléments clés de cette législation visent les émissions de carbone des automobiles et du transport aérien.

La Commission envisage la fin définitive des émissions de carbone des automobiles d'ici 2035. Les véhicules hybrides, à essence ou diesel seraient remplacés par des électriques.

Les transports aériens n'échapperaient plus aux mesures climatiques. La Commission propose de taxer le kérosène, un carburant qu'elle considère comme "incohérent" par rapport aux objectifs climatiques. Cette disposition provoque déjà les foudres des compagnies aériennes européennes, qui y voient une perte de concurrence.

La taxation du kérosène serait mise en place progressivement en 10 ans. Le fret et les avions privés échapperaient à cette taxe.

Élargissement du marché carbone

La Commission propose aussi d'élargir le marché carbone (ETS), où les gros pollueurs peuvent s'échanger des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, aux secteurs du transport maritime, routier et au chauffage des bâtiments.

Il serait également mis fin aux "quotas gratuits", un privilège qui permettait aux entreprises des secteurs soumis à l'ETS de bénéficier de quotas d'émissions de CO2 gratuits afin de rester compétitives face aux importations d'entreprises étrangères concurrentes.

Parallèlement, le projet prévoit la mise en place d'un "mécanisme d'ajustement carbone aux frontières" selon lequel les importations dans 5 secteurs (acier, aluminium, ciment, engrais, électricité) seraient désormais soumises aux règles de l'ETS européen.

Économies d'énergie

La proposition "Fit for 55" prévoit aussi des objectifs d'efficacité énergétique plus ambitieux, en fixant la diminution de la consommation d'énergie finale à 36-37% d'ici 2030, contre 32,5% avant.

Le paquet comporte aussi des propositions d'objectifs pour la conversion des forêts en puits de carbone.

"La proposition de la Commission telle qu'elle a fuité n'est pas du tout à la hauteur des enjeux." Yannick Jadot Eurodéputé français (Verts européens, EELV)

Ces propositions ont déjà suscité des levées de bouclier de l'industrie et des entreprises concernées. Pour l'UE, il s'agit d'anticiper la prochaine conférence des Nations unies sur le Climat à Glasgow en novembre prochain (COP26), où elle entend conserver sa position de leader dans la lutte contre les changements climatiques.

Les Verts européens ont accueilli les premiers éléments du paquet "Fit for 55" avec beaucoup de circonspection. "La proposition de la Commission telle qu'elle a fuité n'est pas du tout à la hauteur des enjeux", estime l'eurodéputé français Yannick Jadot.