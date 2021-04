L'Europe dévoile sa proposition pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle

"Nous voulons que l'IA soit un moteur de progrès. Mais pour que cela soit possible, il faut que nous ayons confiance dans l'IA."

L'exécutif européen veut adopter une position d’avant-garde et attirer des investissements, tout en tentant de rassurer. Comme ce fut le cas pour le règlement général sur la protection des données (RGPD), cette proposition législative est une première au monde.

"C'est le résultat de trois années de travail", a dit la vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager. "Nous voulons que l'Europe soit au premier plan du développement d'une IA sûre et digne de confiance. Nous voulons que l'IA soit un moteur de progrès. Mais pour que cela soit possible, il faut que nous ayons confiance dans l'IA."

"L'IA est un moyen, et non une fin", a commenté le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton. "Elle existe depuis plusieurs décennies, mais ses capacités se sont considérablement développées avec l'accroissement de la puissance de calcul. Cela offre un énorme potentiel dans des secteurs aussi divers que la santé, les transports, l'énergie, l'agriculture, le tourisme ou la cybersécurité. Cela comporte aussi un certain nombre de risques."