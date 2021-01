L'Europe divisée sur la question du certificat de vaccination

Pour les pays dont le secteur touristique constitue une part de revenu importante, comme la Grèce et Malte, ce certificat permettrait une relance plus rapide des voyages et du tourisme . Mais pour d'autres États, comme les Pays-Bas, la question est moins urgente.

Les campagnes de vaccination inégales

Lors du sommet, les dirigeants seront invités à échanger leur expérience sur la mise en œuvre des campagnes de vaccination. "Les termes de lenteur et de rapidité ne conviennent pas, tout est relatif et dépend des programmes, des contraintes logistiques et des livraisons. Tout dépend aussi du choix des entreprises et de leur capacité à livrer en temps et en heure", dit une source.