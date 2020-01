L'Europe divisée sur le rôle des citoyens dans sa future réforme

Moins enthousiaste que le Parlement

Dans les grandes lignes, l’objectif est le même que celui du Parlement. L’approche "de bas en haut", des citoyens vers les institutions, est reprise en toutes lettres dans le document. Mais le ton est moins enthousiaste, et la place laissée aux débats avec les citoyens est plus modeste.

Le Parlement européen appelle, entre autres, à l’organisation d’agoras où 200 à 300 citoyens sont appelés à se prononcer sur des sujets précis, comme les valeurs européennes, les aspects démocratiques de l’UE, la justice sociale et l’égalité, le numérique et la sécurité. Les députés vont même jusqu’à proposer de trouver des arrangements pour que les frais de déplacement des participants soient remboursés .

La Commission évoque des "dialogues" de niveau local, sans préciser les modalités et les thèmes discutés. Elle suggère la tenue d’autres conférences, incluant "les partenaires sociaux, les autorités locales et la société civile". Elle ne cite pas les ONG, alors que le Parlement y fait allusion.

La Commission attribue un rôle déterminant aux institutions européennes qui devraient "travailler ensemble à une déclaration conjointe" sur l’organisation de la conférence. L’exécutif européen entrevoit son rôle à égalité avec le Parlement et le Conseil européen représentant les États de l’UE. Or, on le sait, le Conseil se sent moins impliqué que les deux autres institutions dans la conférence, qu’il ne veut surtout pas voir aboutir à une révision des Traités.