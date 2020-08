L'Europe doute du résultat des élections en Biélorussie

L'UE a exprimé ce mardi ses doutes sur la validité de l'élection du président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Durant la nuit de lundi à mardi, les manifestations se sont poursuivies à Minsk et dans les grandes villes, ainsi que les violences policières.

Les manifestations et la répression brutale des forces de l'ordre se sont poursuivies par une deuxième nuit de violences en Biélorussie, après l'élection présidentielle de dimanche. La candidate de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaïa, s'est réfugiée en Lituanie auprès de ses enfants , après avoir été détenue durant sept heures par les autorités biélorusses.

Durant la nuit de lundi à mardi, des milliers de personnes ont manifesté à Minsk, la capitale, et dans les grandes villes. Des manifestants ont élevé des barricades avec des voitures et divers matériaux pour se protéger des forces de l'ordre. La police a répliqué avec des tirs de balles en caoutchouc, du gaz, des canons à eau et des bombes soniques. Une personne est morte derrière une barricade, alors qu'elle manipulait un explosif.