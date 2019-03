L'Europe durcit le ton face à l'expansion de la Chine

Cybermenace, dumping, aides d’Etats... Les pratiques de la Chine inquiètent de plus en plus l’Europe, décidée à hausser le ton.

Mardi, le Parlement européen a voté à Strasbourg une résolution exigeant une réaction urgente de l’UE suite aux allégations selon lesquelles l’équipementier chinois Huawei utilise le déploiement de la 5G en Europe pour mener des opérations d’espionnage. Les eurodéputés se disent très inquiets à l’idée que le groupe chinois ait intégré "des portes dérobées permettant aux autorités et aux fabricants chinois d’accéder sans autorisation aux données et aux télécommunications à caractère personnel dans l’UE" . Washington a adressé les mêmes reproches à Huawei et veut l’expulser de l’exploitation de la 5G sur le territoire américain.

Certification en cybersécurité

Le plan en dix points de la Commission Juncker

L’exécutif européen a proposé mardi un plan en dix points pour parvenir à des "relations équilibrées" entre l’UE et la Chine. Les mesures visent à renforcer la coopération plusieurs domaines, comme la sécurité et le climat, tout en poussant la Chine à plus de réciprocité sur le terrain économique (ouverture du marché, aides d’Etats...) et en accroissant les instruments de protection du marché européen. Les Vingt-huit se prononceront sur ce plan lors du sommet du 21 mars.