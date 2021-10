L'Europe en quête d'une parade au "Polexit" juridique

Que peut faire l'Union européenne quand un de ses membres remet en cause ses fondements juridiques ?

Le tribunal constitutionnel polonais a plongé jeudi l’Europe dans une crise aussi profonde qu’inédite en remettant en cause le fondement même de l’Union: la primauté des traités sur le droit national. Jamais la Commission européenne, gardienne desdits traités, n’avait eu à faire face à pareille attaque, par laquelle Varsovie affirme pouvoir s’affranchir de l’ordre juridique européen sans sortir de l’Union. Car le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui a lui-même provoqué cette crise en saisissant le tribunal constitutionnel, a assuré vendredi que la Pologne n’avait pas l’intention de sortir de "la famille européenne des nations".

Moyens limités

"Il faut reconnaître que les moyens concrets d'action de l'Union européenne face à une telle situation sont limités", pose Marianne Dony, présidente du centre de droit européen de l’Université libre de Bruxelles. L’Europe a toujours le tigre de papier du fameux article 7 du traité, qui permet de priver un pays de certains droits pour atteinte aux valeurs de l’Union. Inapplicable, puisque la décision se prend à l’unanimité et qu’au moins deux pays se serrent les coudes : Varsovie et Budapest.

Alors? "La seule piste envisageable, c’est de frapper là où ça fait mal", poursuit Marianne Dony. "La Commission européenne pourrait constater que les conditions élémentaires pour approuver le plan de relance de la Pologne ne sont pas remplies, puisque nous n'avons plus aucune garantie sur le contrôle effectif de ses dépenses." La Commission tarde à rendre son verdict sur le plan polonais, en vue du déboursement des 23 milliards d'euros de subsides et 34 milliards de prêts prévus pour la Pologne dans le cadre du plan de relance et résilience européen.