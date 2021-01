L'Europe en retard dans la bataille des vaccins

L'Europe avait 10 mois pour réussir cette campagne de vaccination, et afficher une meilleure gestion qu'à l'entame de la pandémie de coronavirus. Pari perdu, pour l'instant du moins.

Le démarrage poussif de la campagne de vaccination en Europe laisse sans voix. Après dix jours d'injections de la formule de Pfizer/BioNTech, aucun pays européen n'est parvenu à vacciner 1% de sa population , alors que les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël ont dépassé ce niveau.

Il ne s'agit pas ici de négocier un traité commercial, ce que l'UE sait faire de plus en plus vite. Il s'agit de sauver des vies.

La Commission européenne, chargée de négocier les contrats d'achat avec les entreprises pharmaceutiques, est critiquée. Elle renvoie la balle dans le camp des États européens, responsables des plans de distribution. À raison, car à ce jour, la France et la Belgique, par exemple, n'ont vacciné que 0,01% de leur population alors que le Danemark est à 0,9% . Mais la parade est facile. Le fonctionnement de la bureaucratie européenne pose ici question, et, sans pour autant chercher de bouc émissaire, il ne faudrait pas éluder si vite les raisons de ces lenteurs.

Aux premières heures de la crise sanitaire, l'Europe avait toutes les excuses du monde pour afficher son impréparation. Les décisions de confinement et la fermeture des frontières furent chaotiques. Certains pays refusèrent de livrer à d'autres leur matériel médical.

Au fil des semaines, les autorités européennes se sont reprises, parvenant à susciter une certaine coordination. L'une des priorités était de soutenir le développement d'un vaccin et de le distribuer le plus vite possible, une fois celui-ci au point, afin que cesse l'hécatombe.