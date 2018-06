L'Europe envisage de créer des centres d'accueil pour migrants hors de ses frontières

De nombreuses capitales européennes, de Rome et Budapest en tête, ont appelé à la mise en place de ces centres alors que l'UE peine à gérer l'afflux de migrants depuis 2015. Le risque que ce projet soit contesté en raison de sa potentielle illégalité a jusqu'à présent empêché qu'une telle mesure soit mise en œuvre. Mais le nouveau gouvernement italien a demandé que l'Europe l'aide davantage dans l'accueil et la gestion des migrants qui traversent la Méditerranée.

Plus de 90% des migrants arrivant en Italie, en Grèce et en Espagne effectuent leur demande d'asile dans ces trois pays.

"Ces plateformes pourraient permettre un examen rapide et permettre d'opérer une distinction entre les migrants économiques et ceux qui ont besoin d'une protection internationale, et limiter la tentation d'embarquer pour des voyages dangereux (NDLR, par les réseaux de passeurs)", peut-on lire dans le projet de texte, susceptible encore d'être modifié.

Déplacements secondaires

Plus de 90% des migrants qui arrivent en Italie , en Grèce et en Espagne y effectuent leur demande d'asile, selon les données de l'agence européenne de surveillance des frontières, Frontex. Mais, les migrants se déplacent ensuite souvent vers le nord, comme en Allemagne.

Les dirigeants européens espèrent ainsi convaincre Rome et Berlin d'accepter un accord sur l'immigration lors du sommet. "Tant de progrès ont été effectués, nous ne pouvons pas laisser tout tomber maintenant", a déclaré un responsable européen à propos du texte. "Nous devons donner à des pays clés quelque chose pour les garder", a-t-il ajouté. A défaut d'avoir trouvé un compromis au sein du bloc sur une réforme des lois en matière d'immigration, l'UE a cherché à renforcer ses frontières et a empêché les migrants d'atteindre ses côtes. Des accords ont ainsi été établis avec la Turquie et la Libye et ont entraîné une baisse des arrivées.