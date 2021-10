L’Europe épargne la Turquie au niveau des paradis fiscaux

Réunis à Luxembourg mardi, les ministres des Finances de l’Union européenne ont avalisé une mise à jour de la liste noire des paradis fiscaux, créée en 2017. Si certains pays, comme les Seychelles, la République dominicaine et Anguilla, ont été retirés de la liste , le cas de la Turquie était particulièrement scruté.

Le problème concerne surtout cinq pays : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France et les Pays-Bas où vivent 5 des 7 millions de Turcs dans l’UE.

Le problème concerne surtout cinq pays: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France et les Pays-Bas où vivent cinq des sept millions de Turcs dans l’Union européenne. La France, l’Autriche, appuyés par la Grèce, tiennent une ligne ferme vis-à-vis de la Turquie, tandis que l’Allemagne et la Belgique préfèrent ménager Ankara, afin de ne pas aggraver un contentieux déjà lourd entre Turcs et Européens.