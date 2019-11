L'Europe espère envoyer un astronaute sur la Lune avec la Nasa

Après une décennie plutôt faste – mission Rosetta, mise en route des systèmes Galileo et Copernicus –, l’Europe spatiale doit se réinventer pour rester dans la course aux étoiles: les 22 États membres de l’agence spatiale européenne (ESA) se réunissent mercredi et jeudi à Séville pour déterminer les programmes spatiaux des trois prochaines années.