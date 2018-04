L'Europe et le Mexique s'entendent sur un nouveau traité de libre-échange

L'UE et le Mexique ont conclu un accord de principe sur un nouveau pacte de libre-échange.

L'Union européenne et le Mexique ont annoncé samedi à Bruxelles avoir conclu "un accord de principe" pour moderniser le traité de libre-échange qui régit leurs relations commerciales depuis 2000.

"Des questions techniques" restent à résoudre entre les négociateurs avant de finaliser l'accord, ont précisé dans un communiqué conjoint les commissaires européens Cecilia Malmström (Commerce) et Phil Hogan (Agriculture), et le ministre mexicain de l'Economie Ildefenso Guajardo Villarreal .

Mais cette finalisation est attendue "d'ici à la fin de l'année", selon la Commission européenne, qui a précisé dans un second communiqué que le texte devait ensuite être soumis au Parlement européen et aux 28 Etats membres.

L'accord, auquel les deux parties comptaient initialement parvenir l'an dernier, se traduit par une franchise de droits pour "pratiquement tous les échanges de marchandises entre l'UE et le Mexique (...), y compris dans le secteur agricole" , d'après Bruxelles.

Promettant un accès facilité au marché mexicain pour le lait en poudre, les fromages, chocolat, pâtes ou le porc produit en Europe, il va aussi protéger 340 appellations du Vieux-continent dans les secteurs alimentaire et des boissons, ajoute le communiqué de la Commission.

L'accord, qui prévoit de libéraliser l'accès mutuel aux services (e-commerce, télécoms etc) et aux marchés publics, contient aussi un volet de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, ce qui est présenté comme une première dans un traité de libre-échange.