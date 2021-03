L’Europe évalue le Spoutnik, mais n’envisage pas de commande

Le 11 août dernier, Vladimir Poutine avait été le premier chef d’État à annoncer avoir un vaccin enregistré (qui n'était en réalité qu'un passage en phase 3). Une étude publiée en février dans la revue médicale The Lancet évalue l'efficacité du Spoutnik V contre les formes symptomatiques du Covid à 91,6%, un résultat exceptionnel, pour un vaccin qui de surcroît est plus facile à conserver et à transporter que ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna.

Pas prévu dans le portefeuille

L'approbation de l'EMA couvre les États contre les risques juridiques liés aux vaccins, mais les capitales peuvent décider d'approbations nationales. Le vaccin a déjà été validé par les autorités sanitaires de plusieurs États membres et a notamment été commandé par la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Cette dernière a reçu lundi sa première livraison de 200.000 doses.

Interdiction d'exportation

À ce jour, trois vaccins sont autorisés au niveau européen: Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Une demande d'autorisation est pendante pour celui de Johnson & Johnson, et ceux de Novavax et CureVac sont aussi attendus. Pour sécuriser tant que possible les livraisons prévues, l'Union mise notamment sur le contrôle des exportations de vaccins produits sur le sol européen, décrété fin janvier. Jeudi, l'Italie a été le premier État de l'Union à utiliser le mécanisme en bloquant une livraison de 250.000 doses d'AstraZeneca produites près de Rome et que la firme entendait livrer à l'Australie.