L'Europe ferme ses frontières pour une durée de 30 jours

"Pour limiter la dispersion de la maladie, nous avons décidé de renforcer nos frontières extérieures en appliquant une restriction coordonnée temporaire pour les voyages non essentiels, d'une durée de 30 jours", a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel après une vidéoconférence des dirigeants européens, la deuxième depuis le début de la crise sanitaire.

La mesure sera appliquée individuellement par chaque État . Les quatre pays associés à l'espace Schengen sont invités à suivre le mouvement (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). Le Royaume-Uni n'appliquera pas cette restriction.

Plusieurs catégories de voyageurs seront exemptées, les résidents de longue date de l'UE, les membres de la famille de ressortissants européens, les diplomates, les médecins, infirmières et soignants, les chercheurs et experts ainsi que les transfrontaliers. Les transports de matériel médical et de biens de première nécessité échappent aussi à la mesure. Le droit d'asile devra continuer à s'appliquer.