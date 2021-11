L'Europe fragilisée à ses frontières orientales...

Au-delà des sanctions et de la rhétorique, l'UE paraît impuissante à réagir aux campagnes de déstabilisation orchestrées par la Biélorussie et la Russie à ses frontières orientales.

Les 27 ministres européens de la Défense, réunis mardi à Bruxelles, ont abordé les défis posés par la Biélorussie et la Russie aux frontières orientales de l'Europe, où des tensions croissantes menacent de déstabiliser la région . La veille, les ministres des Affaires étrangères avaient adopté de nouvelles sanctions contre la Biélorussie. Mais au-delà de la rhétorique et des sanctions, l'Europe paraît impuissante face aux manœuvres de son puissant voisin russe.

Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, soutenu par Moscou, a provoqué une crise aux frontières de son pays avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie en y acheminant depuis plusieurs mois des milliers de migrants d'Irak et de Syrie. Plus de 2.000 personnes sont bloquées dans un no man's land à la frontière polonaise, dans des conditions de vie épouvantables. Ces migrants, poussés par les forces biélorusses, tentent désespérément de passer la frontière.