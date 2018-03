L'Europe hausse le ton face à la Russie

Les chefs d'État et de gouvernement européens ont relevé le ton face à la Russie, suite à l'attaque de Salisbury. Lors d’un Conseil européen à Bruxelles et pour la première fois, l'Union a marqué jeudi soir son accord avec Londres sur le fait qu'il est "hautement probable que la Fédération de Russie est responsable " de l’empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille sur le territoire britannique, " et qu' il n'y a pas d'explication alternative plausible ". Lundi encore, leurs ministres des Affaires étrangères s'étaient contentés de " prendre très au sérieux l'évaluation du gouvernement britannique ".

La Première ministre britannique Theresa May était venue chercher le soutien de ses pairs, soulignant à son arrivée à Bruxelles que "l'incident de Salisbury s'inscrit dans le cadre des attaques menées par la Russie contre l'Europe". La Russie multiplie les manœuvres hostiles envers les pays Européens, notamment par une propagande en ligne très active et des cyberattaques.

En marge de la réunion des dirigeants, le Premier ministre belge a souligné que cette "manière d'organiser des tensions (…) met nos démocraties à l'épreuve". Mais il a aussi insisté pour que les Européens ne perdent pas leur sang-froid. Il regrette qu'il n'y ait pas "un canal de dialogue permanent" pour gérer les différends avec la Russie, comme il y en a avec l'Iran dans le cadre de son programme nucléaire. "On parle au sein de l'UE beaucoup de la Russie mais peu avec la Russie", a-t-il dit en marge du sommet européen. Salisbury semble éloigner la perspective d’une reprise du dialogue structuré entre l’Union et Moscou : avant cette attaque, les divergences de vues entre les États-membres "étaient en train de s'estomper" , estime Charles Michel.

Face aux menaces, les Vingt-Huit en appellent à une coopération plus étroite entre l'Union, ses États membres et l'Otan sur la résilience face aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Ils décrètent aussi que l'Union doit renforcer ses capacités face aux menaces hybrides, "notamment dans le domaine du cyber, des communications stratégiques et du contre-espionnage". Le Conseil demande à la Commission et à la Haute représentante Federica Mogherini d'avancer sur ce terrain et de lui faire rapport en juin.