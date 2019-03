L'Europe interdit certains plastiques jetables

Les eurodéputés ont adopté ce mercredi à une large majorité (560 voix pour, 35 contre et 28 abstentions) l’interdiction de certains produits plastiques à usage unique comme les assiettes, les couverts, les pailles et les bâtonnets de coton-tige à partir de 2021.

Le parlement, en accord avec les États de l’UE, a fixé un objectif de collecte de 90% pour les bouteilles en plastique d’ici 2029 et un objectif de 25% de contenu recyclé dans les bouteilles en plastique d’ici 2025 , puis de 30% d’ici 2030 .

La législation n'est pas complète. Ainsi, restent autorisés les produits en plastique biodégradable à base de "polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés". Les filtres à cigarettes et les lingettes humides ne sont pas, non plus, interdites. En ce qui concerne les filets de pèches, les Etats de l'UE sont prudemment invités à fixer des objectifs nationaux.