L'Europe lance l'incubateur HERA pour lutter contre les mutations du Covid-19

La Commission européenne a dévoilé ce mercredi un plan pour préparer l'Europe à affronter la menace des mutations du Covid-19. Ce programme, baptisé "HERA Incubator", vise à créer un partenariat public-privé entre les chercheurs, les entreprises de biotechnologie, les fabricants et les autorités publiques pour détecter de nouvelles variantes du coronavirus, développer rapidement des nouveaux vaccins, accélérer les procédures d'approbation et accroître les capacités de production. Le projet HERA sera soumis aux dirigeants européens lors du prochain sommet des 25 et 26 février.

L'Union européenne (UE), très critiquée pour les lenteurs de sa campagne de vaccination, compte sur ce nouvel incubateur pour accélérer le processus de recherche et de production des vaccins en Europe face à la mutation du Covid-19 . Pour rappel, la Commission européenne a constitué un portefeuille de 2,3 milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 auprès de six laboratoires pharmaceutiques. Mais, à ce jour, 33 millions de doses de vaccin ont été livrées en Europe, contre 53 millions aux États-Unis et 41 millions en Chine.

"22 millions d'Européens ont reçu au moins une dose de vaccin, dont 7 millions ont reçu deux injections. Nous devons et nous allons accélérer la vaccination", a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. "Mais la situation évolue. Nous voyons de plus en plus de cas de mutation du virus. Jusqu'à présent, les vaccins semblent efficaces contre ces variants, mais ils sont plus infectieux, et plus il y aura de contaminations, plus il y aura de nouveaux variants."