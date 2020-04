L'Europe lance un appel aux dons pour lutter contre le Covid-19

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lancera le 4 mai un appel aux dons afin de réunir 7,5 milliards d'euros pour développer un vaccin, un traitement et des tests pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Coopération internationale

L'opération se déroulera en coopération avec d'autres pays, les États-Unis, la Norvège, le Royaume-Uni et l'Arabie saoudite, et plusieurs partenaires internationaux, dont l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), des fondations, et des grandes entreprises pharmaceutiques.