L'Europe lance un plan d'action contre la désinformation

La Commission Juncker a adopté ce mercredi un plan pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, de plus en plus forte lors des élections. Elle enjoint les géants du net à accélérer leurs efforts.

La Commission européenne a adopté ce mercredi un plan d'action pour lutter contre la désinformation . Elle invite les géants de l'internet, Facebook, Google, Twitter et Mozilla , à accélérer la lutte contre la désinformation et à faire rapport des résultats obtenus pour fin 2018. En octobre dernier, ces entreprises ont signé un code de conduite.

Le plan d'action vise à améliorer la coordination avec les États membres grâce à un système d'alerte rapide, renforcer les équipes qui dénoncent la désinformation, soutenir les médias et les chercheurs et demander aux plates-formes en ligne de respecter leurs engagements.

"Nous devons unir nos forces pour protéger nos démocraties contre la désinformation. Nous avons assisté à des tentatives d'ingérence dans les élections et les référendums, des preuves montrant que la Russie était la principale source de ces campagnes", avertit Pedrus Ansip, le vice-président de la Commission chargé du Marché numérique.

D'après une étude Eurobaromètre de la Commission européenne, 83% des Européens pensent que les fausses nouvelles sont une menace contre la démocratie et 73% des internautes s'inquiètent d'être visés par la désinformation en période préélectorale.

Les élections européennes sont de plus en plus la cible de campagnes de désinformation lancées sur les réseaux sociaux. Lors du référendum sur le Brexit, des campagnes sur Facebook et Twitter ont favorisé la victoire du camp du "leave" en distillant des contre-vérités sur l'Union européenne. Lors des présidentielles françaises, des cyberattaques appuyant l'extrême droite ont été identifiées au départ de la Russie.