L'Europe maintient la pression sur Nicolas Maduro

La crise au Venezuela et le retrait des Américains de Syrie est au coeur des débats entre les ministres européens des Affaires étrangères, réunis jeudi et vendredi à Bucarest.

C'est leur premier conseil informel de l'année. Aucune décision n'est prise lors de ces rencontres, appelée aussi "Gymnich" , mais des réels progrès y sont parfois accomplis après des discussions libres et intenses.

La réunion fut précédée d'un conseil informel des ministres de la Défense, jeudi matin, dans l'imposant palais du Parlement construit sous le dictateur Nicolae Ceaucescu. Une journée marathon pour le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders (MR), le seul ministre européen à suivre les deux conseils européens.

Maduro invité à organiser des élections

Ministre de la Défense et des Affaires étrangères

Les ministres des Affaires étrangères se sont penchés la crise politique au Venezuela , où le président de l'Assemblée nationale Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim. Ils ont soutenu une déclaration de six pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Portugal), qui demandent au président Nicolas Maduro d'organiser des élections anticipées, lui laissant jusqu'à dimanche pour se décider.

Le Venezuela, un des pays les plus pauvres d'Amérique latine malgré ses richesses pétrolières, traverse une crise économique et sociale sans précédent. Nicolas Maduro a été réélu l'an dernier à la présidence, mais de lourds soupçons pèsent sur cette élection. Les Etats-Unis exigent le départ du président Maduro et imposent des sanctions financières sur le régime.