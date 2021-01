L’Europe mal dosée contre le virus

Seule l’Europe subit ces couacs à répétition dans l'approvisionnement des vaccins. Avec ce sentiment de plus en plus prégnant que les autorités n’ont pas pris la mesure de l’urgence.

"Le fait d’avoir une approbation en moins de douze mois crée un problème commun: le démarrage des chaînes de production." Clap, troisième! Après Pfizer/BioNTech, après AstraZeneca, voici le patron français de Moderna qui s’excuse à son tour sur la chaîne LCI: désolé, amis européens, on ne pourra pas vous fournir le nombre de vaccins désirés. La raison? Les sites de production n’y arrivent pas. Air désormais connu… L’une après l’autre, les entreprises pharmaceutiques nous annoncent des retards de livraison, alors que les commandes, elles, sont sur leur table depuis des mois, à la dose près. Les pharmas, seules coupables? Non. Car on le voit clairement aujourd’hui, seule l’Europe subit ces couacs à répétition. Avec ce sentiment de plus en plus prégnant que les autorités n’ont pas pris la mesure de l’urgence.