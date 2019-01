L'Europe met au frigo la directive sur le droit d'auteur

Proximité des élections

Les trois institutions européennes ont essayé de s'entendre, entre autre, sur deux articles de la directive définissant respectivement un nouveau droit voisin au bénéfice des auteurs et de l'industrie (article 11) et augmentant la responsabilité de la plateforme pour le contenu publié par les utilisateurs , ce qui imposerait un filtrage par l'opérateur tel que Google ou YouTube (article 13).

Ce report est une "mise au frigo" en bonne et due forme de l'un des projets les plus discutés de cette législature. Soutenu par les éditeurs et les auteurs, il avait suscité la colère de l'EDIMA, représentant les géants de l'internet, Google, Apple, Facebook et consorts. Un lobby intense avait suivi par des campagnes diffusées, entre autre, sur YouTube. La semaine dernière, Google publiait à l'attention des médias une version de son site où le contenu était filtré.