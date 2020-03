L'Europe met en scène le contrôle de sa frontière avec la Turquie

Après l’ouverture des frontières turques, après les images de demandeurs d’asile repoussés aux frontières par les forces de l’ordre grecques, l’Union européenne a orchestré mardi sa reprise en main de la situation. Ses trois présidents, Ursula von der Leyen (Commission), Charles Michel (Conseil) et David Sassoli (Parlement) se sont rendus ensemble dans la ville grecque de Kastanies, à proximité de la frontière turque.

Soutien sans réserve

Le cœur du message étant l’unité, aucune référence directe n’a été faite à la manière dont Athènes a choisi de gérer la crise, en fermant unilatéralement sa frontière et en repoussant parfois brutalement des demandeurs d’asile contre les prescrits du droit international. "Je remercie la Grèce d’être en ce moment notre bouclier européen", a indiqué Ursula von der Leyen, tandis que Charles Michel a exprimé à la Grèce son "soutien pour tout ce [qu’elle a] fait ces derniers jours" en termes de protection de la frontière grecque, donc européenne.

[Il faut adopter] une réaction proportionnelle en respectant le droit international et les droits de l'homme.

Il a ajouté qu'il était important d'adopter "une réaction proportionnelle en respectant le droit international et les droits de l'homme". Une remarque qui semble tournée vers l’avenir, alors que l’autre message du jour était celui d’une action concrète de l’Union pour soutenir les Grecs: de l'argent, du personnel, du matériel .

Tout le soutien nécessaire

Concrètement: une assistance financière de 700 millions d'euros sera fournie à la Grèce, dont la moitié "disponible immédiatement". Mais encore: l’agence Frontex, les garde-frontières européens, va y déployer cent personnels supplémentaires (530 opèrent déjà en Grèce), ainsi que sept bateaux, dont un patrouilleur de haute mer, deux hélicoptères, un avion, et trois véhicules à vision thermique. Ces agents européens agiront dans le cadre d’un mandat précis et en respectant la convention de Genève sur les droits des réfugiés, avait précisé plus tôt dans la journée un porte-parole de la Commission.