L'Europe mise sur une reprise plus rapide que prévu

Le rebond économique de l'Europe devrait être plus rapide que prévu. Dans ses prévisions intérimaires d'été publiées ce mercredi, la Commission européenne mise sur une croissance de 4,8% dans la zone euro cette année - c'est 0,5 points de pourcentage de plus que ce qu'elle prévoyait dans ses prévisions de printemps, publiées en mai.

L'activité économique a été plus intense au cours des trois premiers mois de l'année que ne l'anticipaient les prévisionnistes de la Commission. Et la réouverture des économies, grâce au déploiement de la vaccination qui a particulièrement profité au secteur des services, alors que le rebond de la consommation est déjà en cours. Le regain d'activité touristique devrait en outre être renforcé par l'entrée en vigueur du certificat covid européen . "Ensemble, ces facteurs devraient dépasser l'impact négatif des pénuries temporaires d'intrants et l'augmentation des coûts qui touche des segments du secteur manufacturier", estime la Commission.

En phase avec la BNB

Pour la Belgique aussi, la Commission européenne revoit ses prévisions de croissance à la hausse. Cette année, l'exécutif européen s'attend à une croissance de 5,4%, une augmentation sensible au regard de ses prévisions de printemps, publiées en mai.

Dans ses dernières prévisions, publiées le 14 juin, la Banque nationale (BNB) était légèrement plus optimiste (5,5%). Pour l'année prochaine par contre, les prévisions de la Commission restent stables, à 3,7%, et cette fois légèrement plus optimistes que celles de la banque nationale (3,3%).