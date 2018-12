L'Europe n'a jamais autant importé de gaz russe

Les exportations de gaz russe vers l'Europe ont atteint un nouveau record en 2018, malgré les tensions diplomatiques et la volonté de l'Union européenne de réduire sa dépendance à la Russie . Une volonté toutefois très "officielle" puisque la construction du gazoduc Nord Stream 2 visant à accroître la capacité d'acheminement du gaz russe en Europe est sur le point de se terminer.

Le groupe russe Gazprom, qui détient le monopole des exportations par gazoducs, a vendu dans la région Europe et Turquie 201 milliards de mètres cubes de gaz sur l'année écoulée, soit environ 3,5% de plus qu'en 2017. Ces exportations représentent la plus grande partie des ventes vers l'Europe, une autre partie, ouverte à la concurrence, se réalisant par gaz naturel liquéfié.