L'Europe ne légiférera pas sur les diamants synthétiques

Le lobby diamantaire a perdu la bataille, même s'il n'a pas rendu les armes: l'Europe n'est pas près de prendre des mesures pour contraindre les vendeurs de diamants artificiels d'annoncer clairement la couleur à leurs clients. "La Commission n'a pas l'intention de proposer des règles européennes spécifiques sur la vente de diamants" , nous indique l’exécutif européen par courriel. C'est une fin de non-recevoir pour le lobby européen de la joaillerie, qui réclame une législation pour distinguer sans ambigüité possible les diamants qui se sont formés naturellement dans les profondeurs du manteau terrestre il y a des milliards d’années, des diamants de synthèse, créés en série.

Trois eurodéputés belges, Frédérique Ries (MR), Hilde Vautmans (Open-VLD) et Kris Peeters (CD&V) avaient interpellé la Commission européenne sur le sujet en mai dernier. Relayant les arguments du secteur, ils déploraient «un nombre croissant de pratiques de vente ambigües qui trompent le consommateur». Pointant un vide juridique dans l'Union, ils réclamaient des "règles claires" pour permettre de faire la différence entre les deux types de gemmes, qu'il est impossible de distinguer à l'œil nu. Au niveau international, une norme (ISO 18323) permet de les différencier, et les trois parlementaires suggéraient de la transposer dans "une législation obligatoire et contraignante".