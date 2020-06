L'Europe ne rouvrirait pas ses frontières aux Américains

L'Union européenne prépare une liste des voyageurs étrangers qui pourront entrer dans l'espace Schengen à partir du 1er juillet. Une cinquantaine d'Etats auraient le feu vert, à l'exclusions des plus touchés, comme les Etats-Unis, la Russie et le Brésil.

Selon plusieurs sources, l'UE se préparerait à rouvrir ses frontières à une cinquantaine d'États, en se basant sur plusieurs critères. Les pays les plus touchés, comme les États-Unis, le Brésil et la Russie, ne seraient pas repris dans deux projets de liste circulant depuis plusieurs jours, révèle le New York Times.