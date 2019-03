L'Europe passe à l'offensive face à la Chine

Depuis quelque temps, la stratégie commerciale de l’Europe face à la Chine cesse d’être un sujet secondaire. Les dirigeants européens, en sommet jeudi et vendredi à Bruxelles, l’ont placé au plus haut de leurs priorités. Il était prévu jeudi soir au dîner, juste après le Brexit.

La France joue la figure de proue. "Je me félicite de ce réveil européen", a dit le président français Emmanuel Macron à son arrivée. Pour protéger le marché européen, "il faut une décision nette, unanime et des échéances à venir", renchérit un diplomate européen.

L’Europe n’a pas les leviers des Etats-Unis dont la flotte est amarrée dans le Pacifique au large de la Chine. L’UE ne peut imposer ses vues qu’à travers un dialogue avec Pékin et des réglementations. Les dirigeants chinois et européens se rencontrent à Bruxelles le 9 avril. Un "mini-sommet" aura lieu à l’Élysée mardi prochain. Emmanuel Macron a invité le président chinois Xi Jinping, la chancelière Angela Merkel et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.