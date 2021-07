L'Europe passe à la vitesse supérieure pour sauver le climat

La Commission européenne a dévoilé ce mercredi un plan climat ambitieux pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Les ventes des véhicules à moteur thermique seront interdites à partir de 2035. Le kérosène sera désormais taxé.

Face aux dérèglements climatiques, l'Europe a décidé d'accélérer la cadence et de passer aux actes. La Commission européenne a présenté mercredi son projet "Fit for 55", un ensemble de 12 règlements et directives visant à atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2050.

Parmi les mesures phares, l'exécutif européen prévoit la fin des ventes de véhicules à moteur thermique à partir de 2035, la taxation du kérosène ainsi que l'élargissement du marché d'échange de carbone (ETS) aux secteurs maritime et du bâtiment. Les importations seront également soumises aux règles de l'ETS.

"L'économie fossile est arrivée à ses limites et nous savons que nous devons passer à un nouveau modèle." Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

Ce paquet "climat" ambitieux répond à l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'UE de 55% en 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

"Le grand objectif est de faire de l'Europe le premier continent neutre dans le monde", a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. "L'économie fossile est arrivée à ses limites et nous savons que nous devons passer à un nouveau modèle."

"Il n'y a plus de temps à perdre. Dans l'ouest du Canada, il y a des décès parce que les températures ont atteint 50-55 degrés." Frans Timmermans Vice-président de la Commission européenne

Ces propositions doivent encore être adoptées par le Parlement et le Conseil européen. La Commission estime que ce processus législatif devrait prendre deux ans. Les négociations seront intenses, certains pays étant en désaccord avec ce paquet législatif, tandis que les secteurs industriels concernés montent au créneau.

"Il n'y a plus de temps à perdre. Dans l'ouest du Canada, il y a des décès parce que les températures ont atteint 50-55 degrés. Nous avons connu des tornades en Tchéquie. Qui l'aurait cru? Nous ne pouvons plus dire 'allons-y doucement'", a déclaré le vice-président de la Commission chargé du climat, Frans Timmermans. "Le temps nous échappe. Nous nous heurtons aux limites de la planète terre. Les yeux du monde sont braqués sur nous. À nous de montrer que nous sommes à la hauteur."

Élargissement du marché du carbone européen (ETS)

80.000 voitures Le marché ETS sera étendu au transport maritime. "Un seul navire de croisière consomme autant de CO₂ par jour que 80.000 voitures", a dit Ursula von der Leyen.

L'axe central de cette législation consiste à élargir le marché du carbone européen (ETS), où les gros pollueurs peuvent s'échanger des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Ces quotas sont considérés comme des "permis de polluer" pour ces secteurs représentant 40% des émissions de gaz à effet de serre. Le marché ETS sera étendu au transport maritime. "Un seul navire de croisière consomme autant de CO2 par jour que 80.000 voitures", a dit Ursula von der Leyen.

Un second marché sera créé pour les secteurs routiers et le chauffage des bâtiments. Cette dernière mesure est contestée de toute part, en particulier en raison du risque d'injustice sociale.

Par ailleurs, il sera mis fin, progressivement, aux "quotas gratuits" à partir de 2026, un privilège qui permet aux entreprises des secteurs soumis à l'ETS de bénéficier de quotas d'émissions de CO2 gratuits, afin de rester compétitives face aux importations étrangères. Un coup dur pour l'aviation.

Parallèlement, le projet prévoit la mise en place à partir de 2026 d'un "mécanisme d'ajustement carbone aux frontières" (MACF), en vertu duquel les importations dans 5 secteurs (acier, aluminium, ciment, engrais, électricité) seront progressivement soumises aux règles de l'ETS européen. Ces importateurs devront acheter des "certificats d'émissions" basés sur le prix du carbone qu'ils auraient dû acquitter si les biens avaient été produits en Europe.

Soutien à la transition

50 milliards La Commission européenne prévoit de doubler le fonds d'innovation ETS à 50 milliards d'euros durant une période de dix ans.

Pour aider les États membres au PIB le plus faible à moderniser leur industrie, la Commission européenne prévoit de doubler le fonds d'innovation ETS à 50 milliards d'euros durant une période de dix ans.

Le "fonds social d'action climatique" sera également augmenté, afin d'encourager les rénovations du parc immobilier et de soutenir les efforts des ménages les plus vulnérables. "Le fonds sera financé par la vente de permis de polluer qui devraient rapporter 70 milliards en 10 ans", dit une source européenne.

La Commission a également rappelé qu'un tiers du plan de relance européen de 750 milliards d'euros sera consacré aux investissements verts.

Fin des moteurs thermiques

"Dans dix ans, cela vous coûtera moins cher d'avoir un véhicule électrique qu'un diesel." Un haut fonctionnaire européen

"Dès 2035, tous les véhicules devront répondre à une norme de zéro émission", dit un haut fonctionnaire européen. "Seuls les moteurs électriques seront autorisés."

Pour favoriser cette transition, l'UE veut faire évoluer la fiscalité de telle sorte que l'électricité soit l’énergie la moins chère. "Dans dix ans, cela vous coûtera moins cher d'avoir un véhicule électrique qu'un diesel", précise cette source.

2035 À partir de 2035, les fabricants automobiles ne pourront plus vendre de voitures et de camionnettes équipées d'un moteur thermique, qu'il soit hybride, à l'essence ou au diesel.

À partir de 2035, les fabricants automobiles ne pourront plus vendre de voitures et de camionnettes équipées d'un moteur thermique, qu'il soit hybride, à l'essence ou au diesel. Les anciens véhicules pourront continuer à circuler. De nombreux fabricants automobiles contestent cette mesure qui, selon eux, risque de provoquer des pertes d'emplois. D'autres, comme Volkswagen et Volvo, plus avancés dans cette transition, paraissent moins critiques.

L'exécutif européen estime que cette transition sera possible au vu des progrès technologiques réalisés ces dernières années. "Mais même avec les technologies actuelles, nous pensons qu'il est possible d'arriver à zéro émission", dit une source européenne.

"Même avec les technologies actuelles, nous pensons qu'il est possible d'arriver à zéro émission." Une source européenne

Les deux roues ne sont pas concernés par cette mesure. "Leur tour viendra, mais pour l'instant, la technologie des batteries n'est pas encore assez développée", précise cette source.

Pour parvenir à cet objectif, la Commission propose une augmentation des points de chargement des véhicules. Fin décembre 2020, il n'y avait que 226.000 points de recharge accessibles au public, ce qui reste insuffisant. L'UE s'est donné pour objectif le déploiement d'un million de bornes pour 2025, et de 3 millions pour 2030.

Taxation du kérosène

La Commission propose de taxer progressivement le kérosène sur une période de dix ans. Les compagnies aériennes européennes contestent cette mesure, qui créerait selon elles des distorsions de concurrence.

De plus, les taux de taxation de l'énergie seront augmentés durant une période de 10 ans, afin de décourager les carburants fossiles. L'assiette de la taxe portera désormais sur les gigajoules, c'est-à-dire la teneur énergétique, et non sur le litrage, une mesure qui favorisait les produits pétroliers.